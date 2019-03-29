Cizre'de Şehit Askerler İçin Mevlit Okutuldu

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Cizre'de şehit askerler için mevlit okutulduŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, şehit olan jandarma sözleşmeli uzman onbaşı Ramazan Teymur ile piyade uzman onbaşı Yavuz Uygun için Türkçe ve Kürtçe mevlit okutuldu. Cudi Dağında Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi operasyonu kapsamında 20 Mart'ta yaralanan ve tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit olan jandarma sözleşmeli uzman onbaşı Ramazan Teymur ve Silopi'de zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan piyade uzman onbaşı Yavuz Uygun için Cizre İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından cuma namazı öncesi Huzur Camii'nde mevlit okutuldu. Cizre İlçe Müftüsü Selahattin Yılmaz ve imamlar tarafından Mevlid-i Şerif okundu. Okunan mevlitin ardından tüm şehitlerin ruhları için dua edildi.Mevlit sonrası İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli askerler tarafından programa katılanlara, lokum, lahmacun ve ayran ikram edildi.Mevlit programına Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, İlçe Jandarma Komutanı Halil İbrahim Gürler, İlçe Emniyet Müdürü Güngör Yıldız, Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Abdulhamit Durgut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mirza Çazım, şehit uzman onbaşı Ramazan Teymur'un babası İbrahim Teymur, emekli korucu başı ve eski Belediye Başkanı Kamil Atak, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.