Cizre'de Sele Kapılan Araçtaki Gelin ve Kaynana Hayatını Kaybetti

Şırnak
'ın Cizre
ilçesinde sağanak yağış sonrası oluşan sele kapılan otomobildeki gelin ve kaynana hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Şırnak'ta imam olan Mustafa Yavuz
'un kullandığı otomobil, Cizre ilçesinde bulunan Konak
Mahallesi'nde şiddetli yağış nedeniyle oluşan sele kapıldı. Sürücü Yavuz ve kızı, sürüklenen otomobilden çıkmayı başardı. Sürücünün annesi Emine ve eşi Gül Nazik Yavuz aracın içinde sürüklendi. Emine ve Gül Nazik Yavuz'un cansız bedenleri, ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu yaklaşık 600 metre uzakta bulundu. Cenazeler Cizre Devlet Hastanesi
morguna kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK
Mustafa Yavuz, Şırnak, Cizre, 3. Sayfa
Kaynak: İHA