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Cizre'de spor güvenlik kurulu toplantısı

Cizre ilçesinde spor güvenlik kurulu toplantısı Kaymakam Davut Sinan başkanlığında gerçekleştirildi.

09.09.2019 14:47 Cizre'de spor güvenlik kurulu toplantısı
Cizre ilçesinde spor güvenlik kurulu toplantısı Kaymakam Davut Sinan başkanlığında gerçekleştirildi.
Cizre Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda, ilçede oynanacak olan 3. Lig ve BAL Ligi müsabakalarında alınacak tedbirler ve diğer konular ele alındı.
Toplantıya, Kaymakam Sinan'ın yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mirza Cazım, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Abdulhakim Selimoğlu, Emniyet Müdür Vekili Alptekin Özgen, Cizrespor ve Serhatspor kulüplerinin yöneticileri, ilgili kamu kurumlarının yöneticileri katıldı.

Cizre, Güncel

Kaynak: AA

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