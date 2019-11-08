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Cizre'de temizlik çalışmaları devam ediyor

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, kent merkezinde ve ilçe giriş çıkışlarda gerçekleştirilen temizlik çalışması aralıksız sürüyor.

08.11.2019 13:14 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:18 Cizre'de temizlik çalışmaları devam ediyor
'ın İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, kent merkezinde ve ilçe giriş çıkışlarda gerçekleştirilen temizlik çalışması aralıksız sürüyor.

İlçe merkezindeki temizlik çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren ekipler, çöp konteynırları yıkayarak mikrop bakterilerden arındırıyor. Daha güzel ve temiz bir Cizre için çalışan temizlik ekipleri, çalışmalar kapsamında parklar, ana arterler, duraklar, sokaklar, ilçe giriş çıkışlar ve tüm mahallelerde gün boyu belirli periyotlarla çalışmalarını sürdürüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada ilçe merkezinde olduğu gibi ilçe giriş çıkışlarında zaman ve sınır tanımaksızın çalışmaların devam ettiği belirtildi. - ŞIRNAK

Şırnak, Cizre, Güncel

Kaynak: İHA

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