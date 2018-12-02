Cizre'de Terör Mağdurları Evlerine Kavuşuyor

02 Aralık 2018 Pazar 13:54



02 Aralık 2018 Pazar 13:54

Şırnak'ın Cizre ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu evleri yıkılan aileler için yaptırılan konutların ilk etabı için kura çekimi yapıldı.Terör örgütü PKK mensuplarının kazdıkları çukurlar, kurdukları barikatlar ve tuzakladıkları patlayıcıları infilak ettirmesi sonucu ilçede oluşan tahribatın giderilmesi için başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan çalışmalar hızla sürüyor.Bu kapsamda 3 bin 87 konuttan ilk etapta yapımı tamamlanan 286 konut ve iş yeri için Cizre Çevre Şehircilik Kentsel Dönüşüm İrtibat Ofisinde noter huzurunda kura çekimi yapıldı.Cizre Kaymakamı Faik Arıcan, burada yaptığı konuşmada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilçedeki çalışmalara büyük önem verdiğini belirterek, "3 bin 87 konut, 200'e yakın iş yeri, cami ve taziye evleri yapılıyor. Yeni bir şehir oluştu. Orada belediye hizmetlerimizi de yürütüyoruz, su ve kanalizasyon işlemleri devam ediyor." dedi.Kura çekimine katılan aileler, yeni ve modern evlere kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, yetkililere teşekkür etti.