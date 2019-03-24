24 Mart 2019, 12:23
»»

Cizre'de Uyuşturucu Denetimi

Cizre

Şırnak'ın Cizre ilçesinde uyuşturucu denetimi yapıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde uyuşturucu denetimi yapıldı.

Uyuşturucu kullanımı ve ticaretini yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Cizre Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılıkla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri, 105 polis ile 7 ayrı noktada dedektör köpekle uyuşturucu denetimi yaptı.

Çalışma sırasında gençlere uyuşturucunun zararları hakkında bilgi veren ekipler, vatandaşlardan şüpheli gördükleri kişileri 155 Polis İhbar Hattına iletmesini istediler.

Vatandaşlar ise denetiminden duydukları memnuniyeti dile getirerek polise teşekkür etti. Güncel
Kaynak: AA