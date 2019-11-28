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Cizre'de uyuşturucu denetimi

Cizre ilçesinde polis ekiplerince uyuşturucu denetimi yapıldı.

28.11.2019 15:52 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:52Cizre'de uyuşturucu denetimi
ilçesinde polis ekiplerince uyuşturucu denetimi yapıldı.
Cizre ilçesinde uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren polis, 7 ayrı noktada eğitimli köpeklerle uyuşturucu denetimi yaptı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Kaçakçılıkla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince okul önleri, parklar ve mezarlık çevresinde yapılan denetimde, 392 kişi ve 62 araç sorgulandı.
Vatandaşlar, yapılan uyuşturucu denetiminden dolayı polislere teşekkür ederek, uygulamaların sıklıkla yapılmasını istedi.

Polis, Cizre, Güncel

Kaynak: AA

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