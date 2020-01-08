Haberler » Güncel » Cizre'de uyuşturucu operasyonu - Haber

Cizre'de uyuşturucu operasyonu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

08.01.2020 14:10 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:10Cizre'de uyuşturucu operasyonu
'ın ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Nur Mahallesi Yafes Caddesi üzerinde şüphe üzerine durdurulan R.K, üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilmesi üzerine gözaltına alındı.
R.K'nın detaylı üst aramasında 64 uyuşturucu nitelikte hap bulundu.
Şüphelinin ifadeleri doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda M.E.N. de gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede savcılıktaki sorgusunun ardından M.E.N. serbest bırakıldı, R.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Şırnak, Cizre, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:20  EYÜPSULTAN'DA HAFIZLAR DERNEĞİ'NİN KURŞUNLANMASI KAMERADA - Haber
15:20  Sarıgöl Vahşi depolama alanında önlemler alındı - Haber
15:20  Mustafa Akgören'den Jesse ve Eskişehirspor hakkında açıklama - Haber
15:20  Nijerya'da yolcu otobüsü ile iki otomobil çarpıştı: 20 ölü - Haber
15:15  Yeni oto galericiler esnafına hayırlı olsun ziyareti - Haber
13:14  Çin'den, İran'ın ABD'ye yaptığı misilleme sonrası itidal çağrısı yaptı - Haber
13:07  Kadın kılığına girip 260 bin liralık cep telefonu çaldılar - Haber
11:22  İran'ın saldırısı sonrası Amerika'nın HAARP sistemini devreye soktuğu iddia edildi - Haber
11:04  Odun toplarken renkli taşı gören genç, bilim adamlarına taşın fotoğrafını attı - Haber
10:51  'Robin Hood' bu kez Üsküdar'da ortaya çıktı - Haber
8.01.2020 15:29:46