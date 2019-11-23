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Cizre'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

23.11.2019 13:02 | Son Güncelleme: 23.11.2019 13:02Cizre'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı
'ın ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı.
Narkotik köpeği Tina'nın da katıldığı bazı adreslere düzenlenen operasyonda Ramazan M, Ali M, Ömer K, Turgay E. ve Sadun A. gözaltına alındı.
Söz konusu adreslerde yapılan aramada yaklaşık 15 gram eroin, 10 gram metamfetamin, 141 uyuşturucu nitelikte hap, hassas terazi ve 555 lira uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şırnak, Cizre, Güncel

Kaynak: AA

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