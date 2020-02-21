Haberler » Güncel » Cizre'de uyuşturucunun zararları konusunda seminer düzenlendi - Haber

Cizre'de uyuşturucunun zararları konusunda seminer düzenlendi

Cizre ilçesinde uyuşturucunun zararları konusunda seminer düzenlendi.

21.02.2020 14:56 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:56Cizre'de uyuşturucunun zararları konusunda seminer düzenlendi
ilçesinde uyuşturucunun zararları konusunda seminer düzenlendi.
Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından Üniversitesi Cizre Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ve öğretim görevlilerine yönelik uyuşturucunun zararları ve uyuşturucuyla mücadele konusunda seminer yapıldı.
Hükümet Konağı konferans salonunda düzenlenen seminere, Cizre Meslek Yüksek Okulu Müdürü Vedat Sönmez, Cizre Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, Cizre, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:39  Prof. Dr. İrfan Suat Günsel kimdir? Prof. Dr. İrfan Suat Günsel hayatı ve biyografisi!
14:29  KKTC'nin ilk yerli otomobili Günsel'in özellikleri nelerdir?
12:06  Her Şey Mümkün filmi konusu nedir? Her Şey Mümkün oyuncuları ve Her Şey Mümkün özeti!
11:49  2020 Kandil günleri! Regaip Kandili ne zaman? Regaip gecesi hangi gün?
11:35  Cemre ne zaman düşecek? 2020 cemre tarihleri? Cemre suya ve toprağa ne zaman düşecek?
21.02.2020 15:19:28