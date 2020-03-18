Cizre'de yağmurlama hattı boruları döşendi
Şırnak'ın Cizre ilçesinde, yağmurlama hattı boruları döşendi.
18.03.2020 13:33 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:33
Şırnak 'ın Cizre ilçesinde, yağmurlama hattı boruları döşendi.
Cizre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sur Mahallesinde yağmurlama hattı borularını döşedi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sur Mahallesi 737. sokakta 400'lük beton boru yağmurlama hattı döşeme çalışması gerçekleştirdi. Yağmurlama çalışmaları kapsamında ekipler tarafından yer altına döşenen 400'lük boru hatlarıyla suyun tahliye edilmesi hedeflenirken, su baskınlarının önüne geçilmesi ve su birikintileri nedeniyle araç ile yaya trafiğini olumsuz şekilde etkilenmemesinin de önüne geçileceği kaydedildi. - ŞIRNAK
Cizre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sur Mahallesinde yağmurlama hattı borularını döşedi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sur Mahallesi 737. sokakta 400'lük beton boru yağmurlama hattı döşeme çalışması gerçekleştirdi. Yağmurlama çalışmaları kapsamında ekipler tarafından yer altına döşenen 400'lük boru hatlarıyla suyun tahliye edilmesi hedeflenirken, su baskınlarının önüne geçilmesi ve su birikintileri nedeniyle araç ile yaya trafiğini olumsuz şekilde etkilenmemesinin de önüne geçileceği kaydedildi. - ŞIRNAK
Kaynak: İHA
Etiketler : Fen İşleri Müdürlüğü, Cizre Belediyesi, Şırnak, Cizre, Güncel
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