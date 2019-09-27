Haberler » 3. Sayfa » Haber

Cizre'de yakıt deposu patlayan tırın sürücüsü ağır yaralandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir tırın yakıt deposu patladı.

27.09.2019 20:49Cizre'de yakıt deposu patlayan tırın sürücüsü ağır yaralandı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir tırın yakıt deposu patladı. Olayda tır sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, saat 21.30 sularında Konak Mahallesi Köprü Başı mevkiinde tamir için iş yerinin önünde park halinde bulunan bir tırın yakıt deposu henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Patlama esnasında yakıt deposuna yakın olan sürücü alevler içinde kaldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından söndürülüp kurtarılan sürücü Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Güvenlik güçleri olası ikinci bir patlamaya karşı güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri tırdan yükselen alevleri diğer iş yerlerine sıçramadan söndürürken, olay yeri inceleme ekipleri de olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı.

Patlamanın sebebi henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme devam ediyor. - ŞIRNAK

Şırnak, Konak, Cizre, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
01:59 İçişleri Bakanlığı: "Siirt Eruh kırsalında, Jandarma Komando ve JÖH timlerince gerçekleştirilen...
01:47 Kocaeli'de fabrikadan sızan gazlar D-100'ü trafiğe kapattı
01:33 Raflardan düşen tabaklardan masanın altına sığınarak böyle kurtuldu
01:32 İzmir'de 53 kaçak göçmen yakalandı
01:23 Camiden hırsızlık kamerada
01:17 Çifteler katliamında 4 sanığa 3'er kez müebbet ve yağma suçundan 14'er yıl hapis
01:15 Öğrenci fark etti, okul tatil edildi