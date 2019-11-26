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Cizre'de yatırımlar düzenlenen toplantıda değerlendirildi

Cizre'de Yatırım Takip ve Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

26.11.2019 09:42 | Son Güncelleme: 26.11.2019 09:42Cizre'de yatırımlar düzenlenen toplantıda değerlendirildi
'de Yatırım Takip ve Koordinasyon Toplantısı yapıldı.
Kaymakamı Davut Sinanoğlu başkanlığında kamu kurum ve kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, mevcut çalışmaları ile koordinasyonu gerektiren hususlar ve 2020 yılında uygulanacak projelere dair değerlendirmeler yapıldı.
"Cizre 2023 Hedefi" başlığında planlama yaptıklarını aktaran Sinanoğlu, "İhtiyaçlar ve öncelikler doğrultusunda hazırlanmış projelere imza atacağız. Cizremizi Cumhuriyetin 100.yılında daha müreffeh, daha düzenli ve standardı yüksek, birçok alanda bölgesinde marka bir şehir haline getireceğiz." dedi.

Cizre, Güncel

Kaynak: AA

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