Haberler » Güncel » Cizre'de 'Yol Arkadaşım Kitap Olsun' kampanyası düzenlendi - Haber

Cizre'de "Yol Arkadaşım Kitap Olsun" kampanyası düzenlendi

Cizre ilçesinde "Yol Arkadaşım Kitap Olsun" kampanyası düzenlendi.

07.02.2020 10:24 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:24Cizre'de
ilçesinde "Yol Arkadaşım Kitap Olsun" kampanyası düzenlendi.
Valisi Ali Hamza Pehlivan'in başlattığı eğitim seferberliği kapsamında Cizre ilçesinde de "Yol Arkadaşım Kitap Olsun" kampanyası gerçekleştirildi.
Kampanya kapsamında, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, İlçe Emniyet Müdür Vekili İzzet Karaduman ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mirza Çazım ile güvenlik noktalarında öğrenci servislerindeki öğrencilere ve araç sürücülerine kitap hediye etti.
Sinanoğlu, okuma alışkanlığı kazandırmanın önemine dikkat çekerek, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Hamza Pehlivan, Cizre, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:10  Korona virüs belirtileri nelerdir? Koronavirüsün tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs nedir?
10:16  İOKBS bursluluk sınavı başvuruları başladı! İOKBS sınavı ne zaman? İOKBS bursluluk sınavı başvuru şartları neler?
10:04  Serra Pirinç kimdir? Serra Pirinç kaç yaşında, nereli?
09:51  Süper Loto sonuçları 6 Şubat 2020 - MPİ Süper Loto 642.hafta
09:41  Pesketaryen nedir? Pesketaryen diyeti nasıl yapılır?
7.02.2020 11:28:31