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Cizre'deki bombalı saldırının failleri tutuklandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde PKK'lı teröristlerce kalekola yapılan bombalı saldırının failleri olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

25.08.2019 11:40 Cizre'deki bombalı saldırının failleri tutuklandı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde PKK'lı teröristlerce kalekola yapılan bombalı saldırının failleri olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, I·l Emniyet Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ tarafından PKK/KCK silahlı tero¨r örgu¨tu¨yle mücadele kapsamında, 15 Ağustos'ta Cizre ilc¸esinde teröristlerce EML Kalekolu'na yapılan bombalı saldırının faillerinin tespiti ve yakalanmasına yo¨nelik soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Sorus¸turma kapsamında 17 Ağustos'ta yapılan operasyonda, 3 şüphelinin yakalandığı kaydedilen açıklamada, yapılan ev aramalarında o¨rgu¨te ait o¨rgu¨tsel doku¨man ve c¸ok sayıda dijital materyal ile el bombası ele gec¸irildiği belirtildi.
Açıklamada, go¨zaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından c¸ıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı kaydedildi.

Şırnak, Cizre, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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