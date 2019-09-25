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Cizre Gençlik Merkezi'nin yapımı

Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu, yapımı süren Gençlik Merkezinde incelemelerde bulundu.

25.09.2019 16:02Cizre Gençlik Merkezi'nin yapımı
Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu, yapımı süren Gençlik Merkezinde incelemelerde bulundu.
Cudi Mahallesi İdil Caddesinde geçen yıl yapımına başlanan Gençlik Merkezi bitme aşamasına geldi.
Kaymakam Sinanoğlu, inşası süren merkezde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.
Sinanoğlu, "Merkez bahçesinde basketbol ve voleybol semt sahaları ve tenis kortu bulunacak. Bina içerisinde de kauçuk zeminli spor salonu, kütüphane, bilgisayar ve kodlama atölyesi, el sanatları atölyeleri, satranç odası ve daha birçok kültürel etkinlik salonu yer alıyor. Her yaştan gençlerimize hizmet edecek olan merkez 2020 yılı başında faaliyete geçmesi planlanıyor. İlçemize şimdiden hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Davut Sinanoğlu, Cizre, İdil, Cudi, Güncel

Kaynak: AA

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