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Cizre Kaymakamı Arıcan ilçe halkı ile bayramlaştı

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı Faik Arıcan, vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

11.08.2019 16:25 Cizre Kaymakamı Arıcan ilçe halkı ile bayramlaştı
Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı Faik Arıcan, vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

Kaymakam Arıcan, İlçe Emniyet Müdürü Güngör Yıldız ve İlçe Jandarma Komutanı Okan Talay ile birlikte öğretmenevinde düzenlenen törende vatandaşlarla bayramlaştı. Burada bir konuşma yapan Kaymakam Arıcan, huzur ve mutluluk içerisinde, güven ortamında bir bayrama daha ulaştıklarını söyledi. Kaymakam Arıcan, "Bayramlar bizim Anadolu insanının birlikteliğini, beraberliğini gösteren müstesna günlerdir. Bugünler dayanışmamızın, yardımlaşmamızın had safhaya ulaştığı günlerdir. Biz el birliği ile hep beraber bu ilçede huzur ve güven ortamını kurduğumuz, kolladığımız ve daha da güçlendirdiğimiz takdirde belki de bu alanlar bayramlaşmaya yetmeyecek" dedi.

Yaklaşık bir saat süren bayramlaşma töreninden sonra Cizre Kaymakamı Faik Arıcan, Emniyet Müdürü Güngör Yıldız, Şırnak Bölge Trafik ve Denetleme Şube Müdürü Alptekin Özgen ile Murat Akançay Karakolu'nu ziyaret edip, karakolda görev yapan emniyet personellerinin bayramını kutladı. - ŞIRNAK

Güncel

Kaynak: İHA

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