Menü
Haberler ›› Güncel ››Cizre Kaymakamı Sinanoğlu ÇATOM'u ziyaret etti - Güncel

Cizre Kaymakamı Sinanoğlu ÇATOM'u ziyaret etti

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) bünyesinde açılan kursları ziyaret etti.

10.03.2020 12:16 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:36
Cizre Kaymakamı Sinanoğlu ÇATOM'u ziyaret etti
Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) bünyesinde açılan kursları ziyaret etti.

ÇATOM'daki kuaförlük, dikiş, nakış, kilim dokuma, el sanatları, giyim, okuma yazma ve bilgisayar kurslarında eğitim gören kadınlarla görüşen Sinanoğlu, onları tebrik etti.
Sinanoğlu, "Kadın ve genç kızlarımızın iş hayatına atılmaları, aile ekonomisine katkıda bulunabilmeleri için bu tür kurslarımız çok önem arz ediyor." dedi.
Kursiyerlerin hazırladığı el emeği göz nuru ürünlerini inceleyen Sinanoğlu, kursiyerlere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler : Cizre, Güncel
Paylaş

Manşet 

Haberler

Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Güncel
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Son Dakika: İtalya'nın tamamı karantina altına alındı Güncel
Son Dakika: İtalya'nın tamamı karantina altına alındı
Kamil Koç muavinli ve ikramlı otobüs seferlerine yeniden başladı Güncel
Kamil Koç muavinli ve ikramlı otobüs seferlerine yeniden başladı
Temizlik görevlisi kılığına giren polis, fuhuş rezaletini kamerayla saniye saniye görüntüledi Güncel
Temizlik görevlisi kılığına giren polis, fuhuş rezaletini kamerayla saniye saniye görüntüledi
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor Güncel
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor
Barcelona-Real Sociedad maçında Messi'nin frikiğine alınan önlem sosyal medyayı salladı Güncel
Barcelona-Real Sociedad maçında Messi'nin frikiğine alınan önlem sosyal medyayı salladı
Türk heyetinin bekletildiği iddiasına hükümet kanadından ilk açıklama: Erdoğan beklediyse, Putin de diğer tarafta 1 dakika bekledi Güncel
Türk heyetinin bekletildiği iddiasına hükümet kanadından ilk açıklama: Erdoğan beklediyse, Putin de diğer tarafta 1 dakika bekledi