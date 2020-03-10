Cizre Kaymakamı Sinanoğlu ÇATOM'u ziyaret etti
Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) bünyesinde açılan kursları ziyaret etti.
10.03.2020 12:16 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:36
Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) bünyesinde açılan kursları ziyaret etti.
ÇATOM'daki kuaförlük, dikiş, nakış, kilim dokuma, el sanatları, giyim, okuma yazma ve bilgisayar kurslarında eğitim gören kadınlarla görüşen Sinanoğlu, onları tebrik etti.
Sinanoğlu, "Kadın ve genç kızlarımızın iş hayatına atılmaları, aile ekonomisine katkıda bulunabilmeleri için bu tür kurslarımız çok önem arz ediyor." dedi.
Kursiyerlerin hazırladığı el emeği göz nuru ürünlerini inceleyen Sinanoğlu, kursiyerlere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.
ÇATOM'daki kuaförlük, dikiş, nakış, kilim dokuma, el sanatları, giyim, okuma yazma ve bilgisayar kurslarında eğitim gören kadınlarla görüşen Sinanoğlu, onları tebrik etti.
Sinanoğlu, "Kadın ve genç kızlarımızın iş hayatına atılmaları, aile ekonomisine katkıda bulunabilmeleri için bu tür kurslarımız çok önem arz ediyor." dedi.
Kursiyerlerin hazırladığı el emeği göz nuru ürünlerini inceleyen Sinanoğlu, kursiyerlere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Cizre Kaymakamı Sinanoğlu ÇATOM'u ziyaret etti
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