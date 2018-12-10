Cizre'nin Tarihi Mekanlarını Çiniye İşliyorlar

10 Aralık 2018 Pazartesi 12:52



10 Aralık 2018 Pazartesi 12:52

EKREM PAYAN - Şırnak'ın Cizre ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Gençlik Merkezinde Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında açılan kursta 75 kadın çinicilik sanatını öğreniyor.İlçenin tarihi mekanlarından biri olan ve 2. Abdulhamit tarafından yapılan Hamidiye Kışlası'nda hizmet veren Gençlik Merkezi'nde "Çini Sanatı Çini Üretme ve İstihdam Projesi" kapsamında açılan çinicilik kursunda 75 kadın, ilçenin tarihi mekanlarını çinilere işliyor.Kadınlar, kurs sayesinde hem iş sahibi olmayı hem de ilçenin tanıtımını gerçekleştirmeyi hedefliyor.İlçenin tarihi Kırmızı Medrese, İsmail Ebul-iz'in filli saati, Yafes Köprüsü, Hz. Nuh Camisi, Ulu Cami, burçlar ve İkiz Ejderler figürlerin kabartmalara çinilere işleyen kadınlardan 13'ü 8 aylık eğitimin ardından usta öğretici konuma geldi.Merkez Müdürü Nurettin Kömür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlerin talepleri doğrultusunda çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, merkezde tiyatro, resim ve müzik dalında çeşitli kurslar verildiğini, açılan çinicilik kursuna da 75 kadının devam ettiğini söyledi.Proje ile kalifiye eleman yetiştirerek, istihdama katkı sunmayı amaçladıklarını aktaran Kömür, ilçenin tarihi mekanlarını da çinilere işleyerek tanıtımına katkı sağlamak istediklerini belirtti."Bölge çok sıkıntılı bir dönem atlattı. Huzurun gelmesiyle artık bölgenin terörle değil tarihiyle, kültürüyle, başarılarıyla anılmasını istiyoruz." diyen Kömür, bunun için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini kaydetti.Proje sayesinde 13 kadının usta öğretici konumuna geldiğini dile getiren Kömür, projenin kapsamını genişleterek, ilçede çinicilik sanatının gelişmesini ve bu sayede ilçenin tanıtımına katkı sunmayı istediklerini sözlerine ekledi."Amacımız çinimizi Türkiye genelinde tanıtmak"Kurs eğitmeni Gülnaz Hökenek Sönmez de eğitim ile kadınları meslek sahibi yapmak için çalıştıklarını dile getirdi.Cizre'nin tarihi ve kültürünü yansıtan eserlerin figürlerini çinilere yansıttıklarını ifade eden Sönmez, "Kadınların evde boş oturmasından ziyade merkeze gelerek bu faaliyetlerle uğraşmasını istiyoruz. Amacımız kursiyerlerimizi en güzel bir şekilde eğiterek çinimizi Türkiye genelinde tanıtmak." diye konuştu.Kursiyerlerden Güler Durmuş da gördükleri eğitimlerle çinicilikte usta öğretici olmak istediğini anlatarak, "İleride usta öğretici olarak hem ilçeye hem ailemize katkı sunmayı planlıyorum." dedi.Zeynep Üce de kadınların her alanda çalışması gerektiğini belirterek, merkezde aldığı eğitimden memnun olduğunu, çiniciliği severek yaptığını söyledi.