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Cizre polisi park ve nehirlerdeki vatandaşları anonslarla dağıttı

Cizre polisi park ve nehirlerdeki vatandaşları anonslarla dağıttı Şırnak'ın Cizre ilçesinde yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında ilçe merkezinde devriye görevi yapan polis ekipleri, balık tutan ve parklarda oturan vatandaşları uyarı anonsları ile dağıttı.

09.04.2020 18:26 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:28
Cizre polisi park ve nehirlerdeki vatandaşları anonslarla dağıttı
ŞIRNAK - Şırnak 'ın Cizre ilçesinde yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında ilçe merkezinde devriye görevi yapan polis ekipleri, balık tutan ve parklarda oturan vatandaşları uyarı anonsları ile dağıttı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında risk oluşturabilecek alanlar için alınan yeni tedbirler kapsamında virüsün yayılımını azaltmak adına vatandaşların gidebileceği alan ve mekanları sıklıkla denetleyen Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tedbirleri hiçe sayıp dışarı çıkan vatandaşları anonslarla evlerine gitmeleri yönünde uyarmaya devam ediyor.
Havanın güneşli olmasını fırsat bilerek parklara giden ve nehir kenarında balık tutan vatandaşları park ve bahçelerde devriye gezen İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri uyarı anonsu ile dağıttı. Balık tutan ve parklarda oturan vatandaşları polisler, "Kendi sağlığınız ve ailenizin sağlığı için lütfen parkları boşaltın. Burada kaldığınız sürece hem kendi sağlığınızı hem de toplum sağlığını riske atıyorsunuz. Bundan dolayı salgının yayılmasını önlemek amacıyla lütfen dışarı çıkmayın, evde kalın" anonsu ile uyardı.
Polisin yapmış olduğu uyarı anonsu ile birlikte balık tutan vatandaşlar oltalarını toplarken, parklarda oturan vatandaşlar da evlerine döndü.
Vatandaşlar polise teşekkür edip, devriyelerin sıklıkla yapılmasını istedi. Cizre polisi park ve nehirlerdeki vatandaşları anonslarla dağıttı

Kaynak: İHA

Etiketler: Şırnak, Polis, Cizre, Yerel
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