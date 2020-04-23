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Cizre polisinden 11 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi

Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle evinden çıkamayan 11 yaşındaki çocuğun hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını hem de doğum gününü yapmış oldukları sürpriz ziyaret ile kutladı.

23.04.2020 16:04 | Son Güncelleme: 24.04.2020 09:46
Cizre polisinden 11 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi
Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle evinden çıkamayan 11 yaşındaki çocuğun hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını hem de doğum gününü yapmış oldukları sürpriz ziyaret ile kutladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevlileri kent genelinde 7-12 yaş grubunda olan 23 Nisan doğumlu çocuklara sürpriz yaptı. Korona virüs nedeniyle evden çıkamayan 11 yaşındaki Fırat Şahan, Toplum Destekli Büro Amirliği polislerinin yapmış olduğu sürpriz kutlama etkinliği ile büyük bir mutluluk yaşadı. Polisler, Fırat Şahan'ı Nur Mahallesi Kavşak Sokaktaki evlerinde ziyaret edip hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını hem de doğum gününü kutladı. Kapıda polisleri ellerinde pasta ile gören Şahan, bir süre sonra alkışlar eşliğinde mumları üfledi.

Ziyaret sırasında sosyal mesafe kurallarına da dikkat eden ekipler, 11 yaşına basan Fırat Şahan'ın mumları üflemesinin ardından çeşitli hediyeler verip, evde kalmaya devam etmesini söyledi. Polislerin yapmış olduğu sürpriz kutlamadan dolayı ağabeylerine teşekkür eden Fırat Şahan, "Çok şaşırdım ve çok mutlu oldum. Herkese teşekkür ediyorum" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan, Cizre, Güncel , Haber
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