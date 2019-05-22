22.05.2019 20:07
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Cizre Serhat Spor, Bal'a Yükseldi

- Cizre Serhat Spor, BAL'a yükseldi Maçtan detaylar Taraftarların coşkusu Güvenlik önlemlerinden detay Taraftarların meşale yakması Silopi Spor futbolcularının golden sonraki sevinci Cizre serhat sporun attığı golden sonra yaşanan sevinç Hakemin maçı bitirmesi ve sonrasında yaşanan sevinç...

- Cizre Serhat Spor, BAL'a yükseldi
Maçtan detaylar
Taraftarların coşkusu
Güvenlik önlemlerinden detay
Taraftarların meşale yakması
Silopi Spor futbolcularının golden sonraki sevinci
Cizre serhat sporun attığı golden sonra yaşanan sevinç
Hakemin maçı bitirmesi ve sonrasında yaşanan sevinç
Cizre Serhat Spor Teknik Direktörü Melik Unan'ın konuşması
Cizre Serhat Spor Futbolcusu Yazar Taşkın'ın konuşması
Cizre Serhat Spor Kulüp Başkanı İzzettin Acet'in konuşması
Cizre Serhat Spor, BAL'a yükseldi

Cizre Serhat Spor, Şehir Stadyumu'nda normal süresi 1-1 berabere sonuçlanan karşılaşmayı uzatma dakikalarında Murat Yılmaz'ın attığı gol ile 2-1 yenerek, BAL ligine yükselmeyi başardı.

Cizre Serhat Spor Teknik Direktörü Melik Unan, oyuncuların gösterdiği performans sayesinde rakibi yenme başarısı gösterdiklerini söyledi. Cizre Serhat Spor, Bal'a Yükseldi Murat Yılmaz, Silopi, Cizre, Güncel
Kaynak: AA