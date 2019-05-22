- Cizre Serhat Spor, BAL'a yükseldi

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Serhat Spor, BAL'a yükseldiMaçtan detaylarTaraftarların coşkusuGüvenlik önlemlerinden detayTaraftarların meşale yakması Silopi
Spor futbolcularının golden sonraki sevinciCizre serhat sporun attığı golden sonra yaşanan sevinçHakemin maçı bitirmesi ve sonrasında yaşanan sevinçCizre Serhat Spor Teknik Direktörü Melik Unan'ın konuşmasıCizre Serhat Spor Futbolcusu Yazar Taşkın'ın konuşmasıCizre Serhat Spor Kulüp Başkanı İzzettin Acet'in konuşmasıCizre Serhat Spor, BAL'a yükseldi
Cizre Serhat Spor, Şehir Stadyumu'nda normal süresi 1-1 berabere sonuçlanan karşılaşmayı uzatma dakikalarında Murat Yılmaz
'ın attığı gol ile 2-1 yenerek, BAL ligine yükselmeyi başardı.
Cizre Serhat Spor Teknik Direktörü Melik Unan, oyuncuların gösterdiği performans sayesinde rakibi yenme başarısı gösterdiklerini söyledi.
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Kaynak: AA