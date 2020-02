Cizre Spor, ligden çekilme kararı aldı

TFF 3. Lig 2. Gurup'ta mücadele eden Cizre Spor Kulübü'nde Başkan Maruf Sefinç, sahalarında 1-0 yenildikleri maçtan sonra takımlarına yönelik haksız ve hukuksuz kararların verildiğini iddia ederek, takımı ligden çekme kararı aldı.Ağrı Spor maçın 90. dakikasında attığı gol ile ev sahibi Cizre Spor'u 1-0 yendi. Cizre Sporlu futbolcular maçın bitiş düdüğü ile birlikte orta hakem Erdem Demirtaş'a penaltılarının verilmediğini iddia ederek itiraz etti. Ancak itirazlar sonuç vermeyince hem Cizre Sporlu futbolcular hem de taraftarlar hakeme büyük bir tepki gösterdi. Ağrı Spor maçı başta olmak üzere bundan önceki maçlarda da haksızlığa uğradıklarını ifade eden Cizre Spor Kulübü Başkanı Maruf Sefinç, teknik heyet ve futbolcularla birlikte bir basın açıklaması yaparak Cizre Sporu ligden çekme kararı aldıklarını belirtti."Cizre Spor Kulübü olarak ligden çekilme kararı aldık"Ağrı Spor maçında yaşanan hakem hataları nedeni ile maçı kaybettiklerini iddia eden Cizre Spor Kulüp Başkanı Maruf Sefinç, "Biz bugün Ağrı müsabakası ile beraber devrenin 3'üncü haftasından bir maç oynadık. Maalesef burada güzel şeyler yaşanmadı. Cizre Spor'un buradaki futbol ortamı, gençlerimizin futbolu bu kadar sevmesi, bu kadar büyük bir taraftar kitlesine sahip olan bir takımın haklarının yenildiğini biz bütün kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. Geçen haftalarda esenler Erok maçında yine hakem hataları, yine net penaltımız verilmedi. Önceki hafta Kocaeli ile oynadığımız maçta sahada iki top olmasına rağmen hakemin devam ettirmesi ve gol gelmesi. Yine bu hafta Ağrı maçında hakemin net penaltımızı vermemesi. Bizim kulübümüzün ve sporcularımızın hakkının bu kadar yenilmemesi lazım. Doğudaki takımlar play off potasına girdiği zaman ve şampiyonluk mücadelesi verdiği zaman maalesef büyük bir haksızlığa uğruyor. MHK kurulu hangi niyetle, bunu bireysel mi yapıyorlar, kurumsal mı yapıyorlar. Doğu bölgesinde futbolun bitmesini mi istiyorlar bunun Çelişkisini yaşıyoruz. Bu hukuksuzluk, bu adaletsizlik bu şekilde devam ediyorsa ben burada Cizre Spor yönetim kurulu başkanı olarak takımımı bu saatten sonra ligden çekiyorum" dedi."Haksızlığa, Hukuksuzluğa ve Adaletsizliğe karşı takımı ligden çekiyorum"Takımın ligden çekildiğine ilişkin pazartesi günü resmi başvuruda bulunacağını ifade eden Cizre Spor Kulübü Başkanı Maruf Sefinç, "Pazartesi günü resmi başvurumu da yapacağım. Başta devlet büyüklerimiz, Futbol Federasyonu ve MHK madem burada futbol oynanmasını istemiyorlarsa, bize sahip çıkmıyorlarsa biz de bu ligden bu yarıştan çekileceğiz. Biz bir spor kulübüyüz. Biz sporun gerektirdiği bütün güzel şeyleri yerine getirmek ile mükellefiz ve bunun mücadelesini verirken, hakemler bu kadar art niyetli davranıyorlarsa, başka yerlerden gelip bu hukuksuzluğu bu adaletsizliği yapıyorlarsa biz bunu sindiremeyiz. Biz bunu kaç hafta sindirdik ancak daha da sindiremeyiz. Biz hak hukuk peşindeyiz. Adaletli davransınlar. Bu futbolcular güzel ülkemizin her bir yanından gelmişler. Kendi ekmekleri için gelmişler. 90 dakika burada mücadele ediyor. Alın teri döküyorlar. Kendi çocuklarına ekmek götürüyorlar. MHK'ya itiraz ediyoruz. Dosyayı açıp bakmıyorlar bile. Biz spor anlamında Cizre Spor'un bayrağını Türkiye'nin dört bir yanında bir kardeşlik köprüsü kurmak amacıyla dalgalandırıyoruz. Ama sonuç ortada her hafta aynı pozisyonlar aynı verilmeyen penaltılar. Böyle bir mücadele olur mu onun için Cizre Spor Kulübü olarak biz ligden çekiliyoruz" dedi.Akpunar: "Cizre'ye gelen hakemler gövde gösterisine ve Cizre'yi ezmeye geliyorlar"Her şey Cizre Spor'un Play-off potasına girmesi ile başladığını belirten Teknik Direktör Metin Akpunar ise, "Biz ne zaman Play-off'u yakaladık ve herkes bu takımın şampiyonluk adaylarından olduğunu söylemesi ile birlikte ne hikmetse hakem hataları üst üste gelmeye başladı. Hakem hata yapar ona bir şey demiyoruz ama maçtan sonra hakemle konuştuğumuzda bu penaltıdır dememize rağmen ve hem gözlemcinin hem de dördüncü hakemin de penaltı demesine rağmen ne yazık ki maçın hakemi penaltı değil diyor. Kocaeli deplasman maçının dokuzuncu dakikasında sahada iki top olmasına rağmen hakem maça müdahale etmeyince golü yedik. Bugünkü maçta da dakika altmışı gösterirken yüzde yüz bir penaltı versen farklı olacak ama hakem penaltıyı vermedi. Üç Kocaeli maçı üçte bu maçtan altı puanımız gitmeseydi Cizre Spor'un guruptaki pozisyonu ne olurdu." - ŞIRNAK