Cizre TSO Başkanı Sefinç muhtarlarla bir araya geldi

Cizre
Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sefinç, muhtarlarla bir araya geldi.
Cizre Öğretmenevinde düzenlenen toplantıya, TSO Meclis Başkanı Ömer Faruk Yıldırım
, TSO Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri de katıldı.
Toplantıda konuşan Sefinç, muhtarların yerel yönetimlerdeki önemine değinerek, muhtarlarla ilçede güzel çalışmalar gerçekleştirme gayretinde olduklarını söyledi.
Vatandaşlarla yerel yönetimler arasında büyük işlevi bulunan muhtarların görüş ve taleplerini dinlemek, şehrin sorunlarına çözüm bulmak adına bir araya geldiklerini dile getiren Sefinç, şehri kalkındırmak için gayretlerinin devam edeceğini aktardı.
Sefinç toplantıya katılan muhtarlara teşekkür etti.
Toplantıya katılan Cizre Muhtarlar Birliği Başkanı Saithan Tonçer ve muhtarlar da bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti ifade etti.
Kaynak: AACizre
, Güncel