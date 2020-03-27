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Cizre Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ediyor

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

27.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:52
Cizre Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ediyor
Şırnak 'ın Cizre ilçesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

İçişleri Bakanlığının genelgesi sonrasında evlerinden çıkması kısıtlanan vatandaşlara yönelik kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu şehrin dört bir yanında gelen talepleri anında karşılıyor.Vatandaşların 112, 153, 155, 156 numaralarına yaptıkları çağrılara istinaden hazırlanan ihtiyaç paketleri, polis, asker, zabıta, Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleriyle sahiplerine ulaştırılıyor. Genelgenin yayımlandığı günden itibaren Cizre'de 4 bin 827 kişiye ulaşan ve çalışmalarını 7 gün 24 saat esasına göre sürdüren ekipler, vatandaşların sadece gıda taleplerini değil, ilaç ve diğer ihtiyaçlarını da karşılıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, "Evde tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere Cizre Vefa Sosyal Destek Grubu iletişim merkezlerinden bizlere ulaşabilirler. Allah devletimize zeval vermesin. Vatandaşlarımız endişe etmesin. Devletimiz bu süreçte her türlü imkanı seferber etmiştir" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Şırnak, Cizre, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Cizre Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ediyor - Haberler

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