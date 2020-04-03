Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Cizre'ye fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, ağaçların çiçek açtığı dağların yeşile büründüğü nisan ayında fındık tanesi büyüklüğünde dolu yağdı.

03.04.2020 15:29 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:29
Cizre'ye fındık büyüklüğünde dolu yağdı
Şırnak 'ın Cizre ilçesinde, ağaçların çiçek açtığı dağların yeşile büründüğü nisan ayında fındık tanesi büyüklüğünde dolu yağdı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde fındık büyüklüğünde yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi. Cizre'de 2 gündür devam eden sağanak yağmur yerini dolu yağışına bıraktı. Fındık büyüklüğündeki dolu, hem sürücülere hem de yayalara zor anlar yaşattı. Dolu yağışı nedeniyle bir anda her taraf beyaza bürünürken, çiçek açan meyve ağaçlarının da zarar gördüğü öğrenildi.

Cadde ve sokakların biranda beyaza büründüğü Cizre'de aniden bastıran ve yaklaşık 10 dakika boyunca devam eden dolu yağışı nedeni ile vatandaşlar büyük bir şaşkınlık yaşadı. Nisan ayında yağmur ve dolu yağışına alışık olmayan vatandaşlar cep telefonları ile yağışı çekti. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Şırnak, Cizre, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Cizre'ye fındık büyüklüğünde dolu yağdı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü Haberler
Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü
Eski SHP milletvekili koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Eski SHP milletvekili koronavirüsten hayatını kaybetti
Prof. Dr. Mehmet Öz’den umutlandıran koronavirüs açıklaması: Bu tedavi her şeyi değiştirebilir Haberler
Prof. Dr. Mehmet Öz'den umutlandıran koronavirüs açıklaması: Bu tedavi her şeyi değiştirebilir
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler Haberler
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler
Araç sahipleri dikkat! Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi Haberler
Araç sahipleri dikkat! Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi
Satışları yüzde 100 artınca dükkanın camına ’Aşı bulunur’ yazısı astı Haberler
Satışları yüzde 100 artınca dükkanın camına "Aşı bulunur" yazısı astı
Her saniyesi korkunç! İtalya’da bir hastane cansız bedenlerle doldu Haberler
Her saniyesi korkunç! İtalya'da bir hastane cansız bedenlerle doldu
Özel izin alıp herkes bu kentimize akın ediyor! Kuyruğun ucu bucağı yok Haberler
Özel izin alıp herkes bu kentimize akın ediyor! Kuyruğun ucu bucağı yok

Son Dakika Güncel Haberleri

17:02: Kopan kayalar yolu kapattı - Haber 17:02: - Askerlerini kurtarmak için mektup yazan komutan görevden alındı - Haber 17:01: DÜ Rektörü Gül'den Biz Bize Yeteriz kampanyasına destek - Haber 17:00: Bulgaristan'da TIR kuyruğunda zincirleme kaza: 2 ölü - Haber 17:00: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6058'e yükseldi - Haber 16:50: Eski SHP milletvekili Yusuf Kenan Sönmez koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 16:28: Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor - Haber 15:55: İtalya'dan korkunç görüntü! Hastanenin her yeri koronavirüsten ölenlerin cansız bedenleriyle doldu - Haber 15:54: Son Dakika: Karantinadan kaçanlar "aranan-kayıp" listesine eklenecek - Haber 15:35: Son Dakika: Diyanet: Her hafta bir camide temsilen cuma namazı kılınacak - Haber 10:34: Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu - Haber