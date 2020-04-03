Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Cizre'ye fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Cizre'ye fındık büyüklüğünde dolu yağdı Şırnak'ın Cizre ilçesinde, ağaçların çiçek açtığı dağların yeşile büründüğü nisan ayında fındık tanesi büyüklüğünde dolu yağdı.

03.04.2020 20:45 | Son Güncelleme: 03.04.2020 20:47
Cizre 'ye fındık büyüklüğünde dolu yağdı
ŞIRNAK - Şırnak 'ın Cizre ilçesinde, ağaçların çiçek açtığı dağların yeşile büründüğü nisan ayında fındık tanesi büyüklüğünde dolu yağdı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde fındık büyüklüğünde yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi. Cizre'de 2 gündür devam eden sağanak yağmur yerini dolu yağışına bıraktı. Fındık büyüklüğündeki dolu, hem sürücülere hem de yayalara zor anlar yaşattı. Dolu yağışı nedeniyle bir anda her taraf beyaza bürünürken, çiçek açan meyve ağaçlarının da zarar gördüğü öğrenildi.
Cadde ve sokakların biranda beyaza büründüğü Cizre'de aniden bastıran ve yaklaşık 10 dakika boyunca devam eden dolu yağışı nedeni ile vatandaşlar büyük bir şaşkınlık yaşadı. Nisan ayında yağmur ve dolu yağışına alışık olmayan vatandaşlar cep telefonları ile yağışı çekti. Cizre’ye fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Kaynak: İHA

Etiketler: Şırnak, Cizre, Genel

Haberin Videosu :

Cizre'ye fındık büyüklüğünde dolu yağdı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› genel ››Cizre'ye fındık büyüklüğünde dolu yağdı - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

21:36: Başıboş atlar otomobilin üzerine çıktı, sürücü neye uğradığını şaşırdı - Haberler 21:34: Türk bilim adamları korona virüsüne karşı serum geliştirdi - Haberler 21:27: Kuveyt'den gelen 132 Türk işçisi Trabzon'da karantinaya alındı - Haberler 21:26: 2300 yıllık Tevrat'ı 600 bin dolara satarken yakalandı - Haberler 21:24: Jandarma 25 aranan şahsı yakaladı - Haberler 21:21: Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi 20:48: Son dakika: Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 4 yeni tedbir alındı 16:50: Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü - Haberler 16:45: Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti - Haberler 16:08: Son Dakika: İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 605'e yükseldi - Haberler 16:02: Satışları yüzde 100 artan turşucu, dükkanının camına "Koronavirüs aşısı bulunur" yazısı astı - Haberler 15:58: Melike öğretmen masayı okul tahtası yapıp internet üzerinden ders anlattı - Haberler