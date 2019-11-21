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Cizreli 32 Kıbrıs gazisine madalya verildi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 32 gaziye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) milli mücadele madalyası ve beratı verildi.

21.11.2019 16:43 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:48Cizreli 32 Kıbrıs gazisine madalya verildi
'ın ilçesinde, Barış Harekatı'na katılan 32 gaziye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) milli mücadele madalyası ve beratı verildi.

Şırnak'ta 46 yıl önce Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Cizreli 32 gaziye, KKTC Milli Mücadele Madalyası ve Beratı verildi. Cizre Kaymakamlığı konferans salonunda düzenlenen törene Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Garnizon Komutanı İlker Akkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Korhan Sert, ilçe protokolü, gaziler ve aileleri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti, Kıbrıs Barış Harekatı konulu kısa film gösterimi ile devam etti. Burada konuşan Kaymakam Sinanoğlu, madalyaların devlet olarak kendilerine karşı şükran duygularının bir ifadesi olduğunu söyledi. Kaymakam Sinanoğlu, "Gazilerimiz bu memleketin en önemli temel taşlarıdır. Şehitlerimiz ve gazilerimizin mübarek kanı üzerinde bayrağımız dalgalanıyor, bizler bu vatan üzerinde yaşıyoruz. Sizlerle bir arada olmak bizlere şeref ve gurur veriyor. Kıbrıs Türkleri büyük tehdit altındaydı ancak kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz her zaman olduğu gibi, Kıbrıs Barış Harekatında da büyük bir zafere imza atarak soydaşlarımızı bu zulümden kurtardı, adaya barış ve huzuru getirdi. Allah'a çok şükür 1974 yılından beri orada yaşayan insanlarımız sizlerin gayretleri sayesinde huzur içinde yaşıyorlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, bir devlet olarak hayatlarını idame ettirmekteler. Bugün de sizlerin vatan ve kutsal değerlerimiz söz konusu olunca seve seve ileriye atılacağınızdan da şüphemiz yoktur. Bu duygu ve düşüncelerle tüm şehitlere ve ebediyete intikal edenlere rahmet, siz değerli gazilerimize sağlık, mutluluk ve uzun ömürler diliyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Kıbrıs gazilerine KKTC milli mücadele madalyası ve beratı verildi.

Tören toplu fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi. - ŞIRNAK

Şırnak, Kıbrıs, Cizre, Güncel

Kaynak: İHA

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