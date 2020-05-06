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Cizreli çocuklar, evlerinde çektikleri görüntülerle Trafik Haftası'nı kutladı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde ilkokul öğrencileri, evlerinde çektikleri görüntülerle Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası'nı kutladı.

06.05.2020 10:23 | Son Güncelleme: 06.05.2020 10:26
Şırnak'ın Cizre ilçesinde ilkokul öğrencileri, evlerinde çektikleri görüntülerle Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası'nı kutladı.
Yeni tip koronavrüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocuklar, İlçe Emniyet Müdürlüğünün organize ettiği çalışmayla, evlerinde, trafik kurallarına uyulması ve salgınla mücadeleye yönelik mesajlarından oluşan görüntü çekti.
Çocuklar, görüntülerde "Evde kal." çağrılarına uyduklarını belirterek, "Evdeyim ama trafik kuralları aklımda." mesajını paylaştı. Cizreli çocuklar, evlerinde çektikleri görüntülerle Trafik Haftası’nı kutladı

Kaynak: AA

Etiketler: Trafik Haftası, Şırnak, Cizre, Güncel, Haber

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