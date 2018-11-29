Cizreli Çocuklardan, Arıcan'a Sevgi Gösterisi

29 Kasım 2018 Perşembe 12:56



29 Kasım 2018 Perşembe 12:56

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, Hastane Caddesi'nde gezdiği sırada küçük çocukların sevgi gösterisiyle karşılaştı.Cizre'de Hastane Caddesi'nde incelemelerde bulunan Arıcan'ı gören çocuklar, sevgi gösterisinde bulunarak, fotoğraf çektirdi.Çocuklarla sohbet eden Arıcan, onlara çeşitli hediyeler verdi.Hediye almanın mutluluğunu yaşayan çocuklar, Arıcan'a teşekkür etti.Geleceğimiz olan çocuklarla her fırsatta ilgilenmeye çalıştıklarını ifade eden Arıcan, şöyle konuştu:"Sosyal ve sorumlu belediyecilik anlayışı ile ilçede alt ve üst yapı çalışmalarını yaparken geleceğimiz olan çocuklarımızı da unutmuyoruz. Onlarla sohbet etmek, onların sorunlarına ortak olmak ve onlara yol göstermek görevlerimizden biri. Onun için çocuklarımızla sohbet etmemiz, onları anlamamız ve onlar için sosyal aktiviteler düzenleyerek onların topluma ve ülkeye iyi bir birey olarak yetişmesi için hepimizin bu sorumluluk duygusu ile hareket etmesi gerekiyor."