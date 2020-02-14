Haberler » Güncel » Cizreli Cudi Çelik, Türkiye Şampiyonu oldu - Haber

Cizreli Cudi Çelik, Türkiye Şampiyonu oldu

Cizreli sporcu Cudi Çelik, Antalya'da düzenlenen Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonasında Türkiye Şampiyonu oldu.

14.02.2020 16:30 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:30Cizreli Cudi Çelik, Türkiye Şampiyonu oldu
Cizreli sporcu Çelik, 'da düzenlenen Wushu Kung Fu Şampiyonasında Türkiye Şampiyonu oldu.
Sporcu Çelik, Antalya'da 7-13 Şubat'ta Antalya'da düzenlenen Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonasında 80 kilogramda rakibini yenerek Türkiye Şampiyonluğunu elde etti.
Genç sporcu, Avrupa Şampiyonasına gitmeye hak kazandı.
Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Davut Sinanoğlu, Çelik'i elde ettiği başarıdan dolayı tebrik ederek, Avrupa Şampiyonasındaki mücadelede de başarılarının devamını diledi.

Türkiye, Antalya, Cudi, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:11  Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman? MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:14  Sibel Arna kimdir? Sibel Arna kaç yaşında, nereli?
16:05  İŞKUR giriş nasıl yapılır? İŞKUR ilanları nerede yayınlanıyor? İŞKUR e şube ile İŞKUR kayıt nasıl yapılır? İŞKUR TYP nedir? İŞKUR iletişim hattı!
15:49  Hakan Karahan kimdir? Hakan Karahan nereli, kaç yaşında?
14:48  Erhan Gökgücü kimdir? Erhan Gökgücü hayatı ve biyografisi!
14.02.2020 17:26:23