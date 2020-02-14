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Cizreli Cudi Çelik, Türkiye wushu kung fu şampiyonu oldu

Cizreli Genç Sporcu Cudi Çelik, Antalya'da düzenlenen Türkiye wushu kung fu şampiyonasında büyük bir başarıya imza atarak şampiyon oldu.

14.02.2020 16:50 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:50Cizreli Cudi Çelik, Türkiye wushu kung fu şampiyonu oldu
Cizreli Sporcu Çelik, 'da düzenlenen wushu kung fu şampiyonasında büyük bir başarıya imza atarak şampiyon oldu.

Antalya'da 7-13 Şubat 2020 tarihlerinde düzenlenen Türkiye wushu kung fu şampiyonasında, Cizreli Cudi Çelik, 80 kilogramda rakibini yenerek Türkiye şampiyonu oldu. Genç sporcu, Avrupa şampiyonasına gitmeye hak kazandı. Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Cizreli Genç Sporcu Cudi Çelik'i elde ettiği başarıdan dolayı tebrik ederek, Avrupa şampiyonasındaki mücadelede de başarılarının devamını diledi. - ŞIRNAK

Antalya, Türkiye, Genç, Cudi, Spor

Kaynak: İHA

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