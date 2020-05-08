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Cizreli esnaf bir günlük gelirini Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir esnaf, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye destek amacıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bir günlük kazancını bağışlayarak destek sundu.

08.05.2020 10:59 | Son Güncelleme: 08.05.2020 11:01
Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir esnaf, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye destek amacıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bir günlük kazancını bağışlayarak destek sundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek sürüyor.
Kampanyaya bir destek de Cizre'de Orhan Doğan Caddesi'nde tatlı satışı yapan iş yeri sahibi İhsan Tanış'dan geldi.
Bir günlük tatlı satışından elde ettiği geliri kampanyaya bağışlayan Tanış, yaptığı açıklamada, 23 yıllık esnaf olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya imkanı olan herkesin duyarlılık göstereceğine inandığını söyledi.
Tanış, kampanyaya tüm Türkiye'den destek beklendiğini belirterek, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkili olan koronavirüs salgınından dolayı vatandaşlarımızla dayanışma içinde olduk ve olmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu kampanyaya destek vermek için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız çünkü insanız, kardeşiz." ifadelerini kullandı.
"Devletimiz ve milletimiz için bu zor günleri atlatmak adına maddi ve manevi ne gerekiyorsa yapmaya hazırız." diyen Tanış, kampanyaya bağışta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Tanış, "Yeter ki devletimiz ve milletimiz var olsun. Bu süreçte milletle dayanışma açısından ne gerekiyorsa yapmaya hazırız." diye konuştu. Cizreli esnaf bir günlük gelirini Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladı

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Şırnak, Cizre, Güncel, Haber

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