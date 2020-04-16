Cizreli fırıncı ekmek fiyatını indirdi
Cizre'de bir fırıncı ekmek fiyatında indirim yaptı.
16.04.2020 15:16 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:16
"Biz bize yeteriz" sloganıyla dayanışma örneği gösterip 1,5 lira olan ekmeği kronoavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 1 liraya indirdiğini belirten Ramazan Batar, şöyle konuştu:
"Zorlu bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde dayanışma içerisinde ve birlikte hareket ederek bu salgın vakasını en iyi şekilde atlatacağımızı düşünüyorum. İlçemizin durumunu göz önüne alarak dayanışma için fiyatı düşürdük."
Kaynak: AA