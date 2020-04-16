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Cizreli fırıncı ekmek fiyatını indirdi

Cizre'de bir fırıncı ekmek fiyatında indirim yaptı.

16.04.2020 15:16 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:16
Cizreli fırıncı ekmek fiyatını indirdi
Cizre 'de bir fırıncı ekmek fiyatında indirim yaptı.
"Biz bize yeteriz" sloganıyla dayanışma örneği gösterip 1,5 lira olan ekmeği kronoavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 1 liraya indirdiğini belirten Ramazan Batar, şöyle konuştu:
"Zorlu bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde dayanışma içerisinde ve birlikte hareket ederek bu salgın vakasını en iyi şekilde atlatacağımızı düşünüyorum. İlçemizin durumunu göz önüne alarak dayanışma için fiyatı düşürdük."

Kaynak: AA

Etiketler: Cizre, Güncel
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