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Cizreli genç fırıncı ekmek fiyatını 1 liraya düşürdü

Şırnak'ın Cizre ilçesinde fırın işleten genç, dayanışma örneği göstererek korona virüs salgını nedeni ile ekmek fiyatını 1 liraya düşürdü.

16.04.2020 14:48 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:48
Cizreli genç fırıncı ekmek fiyatını 1 liraya düşürdü
Şırnak 'ın Cizre ilçesinde fırın işleten genç, dayanışma örneği göstererek korona virüs salgını nedeni ile ekmek fiyatını 1 liraya düşürdü.

Cizre'de bir fırın sahibi, vatandaşlarla dayanışma içerisinde olmak için ekmek fiyatında indirim yaptı. Somun ekmek fabrikası sahibi Ramazan Batar, vatandaşlar için ekmek fiyatını 1 liraya indirdi. Dünya genelinde küresel bir sorun olan korona virüs salgını ile mücadelede herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade eden Batar, zorlu bir süreçten geçtiklerini bu dönemde dayanışma içerisinde ve birlikte hareket ederek bu salgını en iyi şekilde atlatacaklarını söyledi. Batar, "Bu süreçte ilçemizin durumunu göz önüne alarak vatandaşlarımızla dayanışma içerisinde olduğumuzu göstermek amacıyla 1 buçuk lira olan ekmek fiyatını 1 liraya düşürme kararı aldık. Bu kararı almamızdaki amacımız vatandaşlarımıza yardımcı olmaktır. Temennim diğer sektördeki iş yeri sahiplerinin de aynı duyarlılığı göstererek fiyatları indirmeleri ve vatandaşlarla dayanışma içerisine girip halka yardımcı olmalarıdır. Hayatımızı tehdit eden korona virüsten kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için lütfen gerekmedikçe evden çıkmayın" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Şırnak, Cizre, Güncel
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