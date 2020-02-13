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Cizreli genç kızların badminton başarısı

Siirt'te düzenlenen okul sporları genç kızlar grup müsabakalarında Cizre Merkez Anadolu Lisesi okul takımı, rakiplerini yenerek Düzce'de düzenlenecek Türkiye birinciliği müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

13.02.2020 12:20 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:20Cizreli genç kızların badminton başarısı
'te düzenlenen okul sporları genç kızlar grup müsabakalarında Merkez Anadolu Lisesi okul takımı, rakiplerini yenerek 'de düzenlenecek Türkiye birinciliği müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Siirt'te 6-9 Şubat 2020 tarihlerinde düzenlenen okul sporları genç kızlar grup müsabakalarında Şırnak'ı temsilen katılan Cizre Merkez Anadolu Lisesi badminton okul takımı grupta Hakkari, Tunceli, Batman, Bitlis Ağrı ve Mardin temsilcilerini yenerek 27 Şubat-1 Mart 2020 tarihlerinde Düzce'de düzenlenecek Türkiye birinciliği müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, elde edilen başarıdan dolayı sporcu ve hocalarını tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - ŞIRNAK

Siirt, Düzce, Cizre, Spor

Kaynak: İHA

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