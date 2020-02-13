Cizreli Medeni Çelik Avrupa Şampiyonu oldu

Cizreli kick boksçu Medeni Çelik Hırvatistan
'da düzenlenen şampiyonada birinci oldu.
07-13 Şubat 2020 tarihlerinde Hırvatistan da düzenlenen Kick – Boks Avrupa
Kupası Şampiyonası'na katılan Cizreli Milli Sporcu Medeni Çelik,Genç Erkek-Low Kick Contact kategorisinde rakibini yenerek Avrupa birincisi oldu.
Öte yandan 7-13 Şubat 2020 tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Türkiye Gençler Wushu Şampiyonası Sanda branşında Cizreli Nurselen Yalgettekin Türkiye üçüncüsü olma başarısını gösterdi.
Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu sporcuları başarıları dolayısıyla kutladı.