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Cizreli milli sporcu Medeni Çelik Avrupa şampiyonu oldu

Cizreli milli sporcu Medeni Çelik Hırvatistan'da düzenlenen Kick-Boks Avrupa Kupası Şampiyonası'nda 67 kilo genç erkek low kick contact kategorisinde rakibini yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

13.02.2020 12:29 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:29Cizreli milli sporcu Medeni Çelik Avrupa şampiyonu oldu
Cizreli milli sporcu Medeni Çelik 'da düzenlenen Kick-Boks Kupası Şampiyonası'nda 67 kilo genç erkek low kick contact kategorisinde rakibini yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Hırvatistan'da düzenlenen şampiyonaya katılan Cizreli milli sporcu Medeni Çelik, 67 kilo genç erkek low kick contact kategorisinde rakibini yenerek Avrupa birincisi oldu. Ayrıca Antalya'da düzenlenen Türkiye Gençler Wushu Şampiyonası sanda branşında Cizreli sporcu Nurselen Yalgettekin 56 kiloda Türkiye 3.'sü oldu.

Sporcuların aldığı başarının gurur verici bir olduğunun altını çizen Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, "Şampiyon olan sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Ayrıca Antalya'da devam eden yarışmada diğer sporcularımıza da başarılar diliyor, madalya ile dönmelerini temenni ediyorum" dedi. - ŞIRNAK

Medeni Çelik, Hırvatistan, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA

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