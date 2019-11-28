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Cizreli öğrenciler Mardin'i gezdi

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından öğrencilere yönelik geliştirilen İstikbal Köklerdedir Projesi kapsamında 180 öğrenci Mardin'in tarihi ve turistik mekanlarını gezdi.

28.11.2019 16:18 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:23Cizreli öğrenciler Mardin'i gezdi
'ın İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından öğrencilere yönelik geliştirilen Köklerdedir Projesi kapsamında 180 öğrenci 'in tarihi ve turistik mekanlarını gezdi.

Mardin'in tarihi ve turistik yerlerini gezerek bölgedeki kültürel zenginlikleri yakından görme fırsatını yakalayan Cizreli öğrenciler gezdikleri yerlerde bol bol fotoğraf çekti. Öğrencilere yönelik hayata geçirilen proje ile ilgili açıklama yapan Cizre Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Celal Azgan, çocukların farklı şehirleri görmeleri için bu projeyi gerçekleştirdiklerini söyledi. Azgan, "Her ay farklı bir ile 50 öğrenci ile gezi düzenlenecek. Bu projedeki amacımız gençlerimizi değerlerimiz ile buluşturarak kimlik ve kişilik kazanmalarına katkı sağlamaktır. Bu kapsamda çocuklarımız ve gençlerimizden oluşan 180 kişilik grup için Mardin'e gezi düzenledik. Farklı kültürlere ve dillere ev sahipliği yapan ve herkesin barış ve huzur içinde yaşadığı, hoşgörü şehri Mardin'de gençler tarihi ve turistik yerleri gezerek bölgemizdeki tarihi ve kültürel alanları hem gezme hem de bu bölgeler hakkında bilgi edinmiş oldular" dedi.

Öğrenciler, Mardin'i çok sevdiklerini belirterek projede emeği geçenlere teşekkür etti. - ŞIRNAK

İstikbal, Mardin, Şırnak, Cizre, Güncel

Kaynak: İHA

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