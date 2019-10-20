Cizrespor: 4-2

STAT: 7 Eylül

HAKEMLER: Can Cengiz (xxx), Alper Uslu (xxx), Uğur Aydoğdu (xxx)

TURGUTLUSPOR: Fatih (xxx) - Necmi (xxx), Hayrullah (xxx), Mehmet (xxx), Kenan (xxx), Emre (xxx), Samet (xxxx), Yasin (xx) (Dk.69 Ferhat xx), Abdülkadir (xxx), Mithat (xx) (Dk. 87 Kadir), Onur (xx) (Dk. 76 Alperen x)

CİZRESPOR: Mahmut (x) - Fatih (xx), Evren (x), Nazif (xx) (Dk. 65 Mehmet x), Ercan (xx), Gökhan (xx), Umut (xxx), Mert (x) (Dk. 76 Bahtiyar x), Şemsettin (xxx), Murat (x) (Dk. 87 Rıdvan), Taner (xx)

GOLLER: Dk. 42 Abdülkadir, Dk. 61 Hayrullah, Dk. 66 - Dk. 90+4 Samet ( Turgutluspor ) - Dk. 34 Şemsettin, Dk. 75 Umut ( Cizrespor

KIRMIZI KART: Dk. 89 Evren (Cizrespor)

SARI KARTLAR: Onur (Turgutluspor) - Şemsettin, Gökhan, Murat (Cizrespor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve mücadelesi veren Turgutluspor, 9'uncu haftada sahasında Cizrespor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 4-2 yendi. Kırmızı siyahlılara galibiyeti getiren golleri Abdülkadir, Hayrullah ve Samet (2) atarken, konuk ekibin sayılarını Şemsettin ve Umut kaydetti. Turgutluspor bu galibiyetle puanını 20'ye yükseltip 2'nci sıradaki yerini korudu.

23'üncü dakikada Onur'un pasıyla sağ kanatta ilerleyen Abdülkadir'in ceza alanına yerden ortasında kaptan Mithat topa dokunamadı, Turgutluspor bir golden oldu.

34'üncü dakikada konuk ekip atağında Nazif'in ortasında ön direkte topa iyi yükselen Şemsettin kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

42'nci dakikada Turgutluspor beraberlik golünü buldu. Samet'in pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Abdülkadir topa çok sert vurdu, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1. İlk yarı 1-1 sona erdi.

53'üncü dakikada Turgutlusporlu Emre'nin yaklaşık 30 metreden sert vuruşunda top üst direkte patladı.

61'inci dakikada Turgutluspor öne geçti. Samet'in kornerden ortasında topa iyi yükselen Hayrullah'ın kafayı çaktı: 2-1.

66'ncı dakikada ev sahibi ekipten Samet yaklaşık 25 metreden sert vurdu, top doksandan ağlarla buluştu: 3-1.

75'inci dakikada Cizresporlu Taner'in soldan ortasında topu önünde bulan Umut düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 3-2.

89'uncu dakikada Cizrespor'da gördüğü sarı kartın ardından topu yere vuran Evren ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

90+4'üncü dakikada Samet, ceza yayı üzerinden çok şık vurdu ve maçın skorunu ilan etti: 4-2.