TFF
3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Cizrespor
'da, 1461 Trabzonspor
maçı hazırlıkları sürüyor.
Cizre Hamit Özalp
Stadyumunda Teknik Direktör Yusuf Tokuş yönetiminde sürdürülen antrenmanda futbolcuların hırslı ve moralli olması hem teknik heyeti hem de yönetimi sevindirdi.
Oynayacakları maçın çok önemli olduğunu kaydeden Tokuş, 1461 Trabzonspor'un iyi bir takım olduğunu söyledi.
Tokuş, "Bizim için bu maç çok önemli. Oyuncularım istekli. Hafta sonu sahamızda oynayacağımız maçı kazanarak Cizre halkını ve taraftarlarını memnun edecek bir skor alacağız." diye konuştu.
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Kaynak: AA