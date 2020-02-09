Haberler » Spor » Cizrespor evinde kaybetti - Spor

Cizrespor evinde kaybetti

0 mağlup oldu.

09.02.2020 17:21 | Son Güncelleme: 09.02.2020 17:22Cizrespor evinde kaybetti
0 mağlup oldu.

Hamit İlçe Stadyumunda oynanan ve yaklaşık 500 taraftarın izlediği futbol maçında her iki takımın oyuncuları sahaya, 'da yaşanan çığ felaketi nedeni 'Yüreğimiz çığ altında, üşüyoruz Van' pankartı ile çıktı. Cizresporlu taraftarlar da Türbinde Kürtçe ve Türkçe olarak 'Geçmiş olsun Van' pankartı açtı.

Şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın karşılaşmasında gülen taraf 90. dakikada AkınTaşkın'ın ayağından bulduğu golle Dersimspor oldu.

Müsabaka sonunda Cizresporlu taraftarlar konuk takım Dersimspor'u türbinlere çağırıp sevgi gösterisinde bulundu. - ŞIRNAK

Futbol, Özalp, Cizre, Van, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

01:00  9 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 9 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
9.02.2020 18:55:21