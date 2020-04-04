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CK Enerji Boğaziçi Elektrik'ten Kovid-19 salgınına önlem

CK Enerji Boğaziçi Elektrik tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle, Müşteri Hizmet Merkezlerinin (MÜHİM) çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildiği bildirildi.

04.04.2020 18:32 | Son Güncelleme: 04.04.2020 18:32
CK Enerji Boğaziçi Elektrik'ten Kovid-19 salgınına önlem

CK Enerji Boğaziçi Elektrik tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle, Müşteri Hizmet Merkezlerinin (MÜHİM) çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildiği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, 6 Nisan Pazartesi'den itibaren tüm MÜHİM'lerin, 12.00-17.00 saatlerinde hizmet vereceği vurgulandı.

Küresel bir salgına dönen yeni tip koronavirüse karşı önlem alarak, acil eylem planını devreye sokan şirketin açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"CK Enerji Boğaziçi Elektrik, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için en az sayıda çalışan bulundurmak amacıyla yeterli sayıda yönetici ve personelini de dönüşümlü olarak çalışma sistemine geçirdi. Görevli Tedarik Şirketi olarak 4,3 milyondan fazla müşteriye hizmet veren CK Enerji Boğaziçi Elektrik, çalışan ve abonelerinin sağlığı için genel müdürlük, tüm şirket binaları ve müşteri hizmet merkezlerinde düzenli olarak dezenfekte çalışmasını da başlatmıştı."

Açıklamada görüşlerine yer verilen CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, müşterilen fatura ödemeleri için dışarıya çıkarak MÜHİM'lere gelmeye devam ettiklerini belirterek, "Müşterilerimizin fatura ödemelerini evlerinden çıkmadan, otomatik ödeme talimatı vererek bankaları üzerinden güvenli ve kolayca yapabileceklerini hatırlatmak istiyorum. Otomatik ödeme talimatları yok ise de fatura ödeme işlemlerini internet bankacılığından ve anlaşmalı bankaların ATM'lerinden yapabilirler." ifadelerini kullandı.

Bakal, ayrıca "ckbogazici.com.tr " sitesinden ve CK Boğaziçi mobil uygulaması kullanarak da kolay ve güvenli bir şekilde ödeme yapılabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››CK Enerji Boğaziçi Elektrik'ten Kovid-19 salgınına önlem - Ekonomi

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