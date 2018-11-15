Ck Enerji'den Kesinti Açıklaması

15 Kasım 2018 Perşembe 13:45



15 Kasım 2018 Perşembe 13:45

CK Enerji Boğaziçi Elektrik, Yavuz Sultan Selim Camii'nin elektriğinin kesildiği yönündeki haberler üzerine yazılı açıklama yaptı.CK Enerji Boğaziçi Elektrik, bazı basın organlarında İstanbul'un en büyük camilerinden biri olan Fatih'teki Yavuz Sultan Selim Camii'nin elektriğinin kesildiği yönündeki haberler üzerine yazılı açıklama yaptı. Şirket; camide ibadetin yerine getirilmesini engelleyecek hiçbir kesinti yapılmadığını vurgulayarak, aydınlatma ve ses sistemini besleyen sayaçta enerji bulunduğunun altını çizdi.Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yapılan inceleme sonrasında söz konusu caminin Ocak 2018'den bu yana son ödemesi gelen toplamda 6 adet ısıtma ve klimadan kaynaklı fatura bedelini ödemediği ve toplam bedelin 18 bin 170 TL'ye ulaştığı tespit edilmiştir. Ödenmeyen borçlar nedeniyle kesme ihbarı bırakılmış ve cami imamı ve yetkilisi ile temasa geçilmiştir, ancak tarafımıza ödeme yapılmayacağı bilgisi verilmiştir. Nitekim daha sonra da ödeme yönünde hiçbir adım atılmamıştır.Tüm girişimlerin sonuçsuz kalması üzerine ödenmeyen borçlar nedeniyle camide ibadetin yerine getirilmesini engel teşkil etmeyen, sadece ısıtma-soğutma sağlayan sayacın enerjisi kesilmiştir. O tarihten bu yana da tarafımıza ödeme, borç yapılandırma gibi herhangi bir başvuru yapılmamıştır. Caminin sadece ısıtma-soğutmasını besleyen sayacın 14 Kasım 2018'de borcunun ödeneceği bilgisi verilmesi üzerine enerjisi tekrar verilmiştir". - İSTANBUL