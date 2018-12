Ck Enerji'den Taksim'e Akülü Sandalye Şarj İstasyonu

01 Aralık 2018 Cumartesi 15:56



01 Aralık 2018 Cumartesi 15:56

CK Enerji'nin "Hayatı Aydınlat" Projesi kapsamındaki konserden elde edilen gelirle Taksim Meydanı'na akülü sandalye şarj istasyonu kuruldu. İstiklal Caddesi girişi Nostaljik Tramvay ilk durağındaki istasyonun açılışında konuşan CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, CK Enerji'nin daha kaliteli hizmet sunmak için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.CK Enerji'nin sosyal sorumluluk projeleri içinde her zaman yer aldığını belirten Bakal, "Bu kapsamda 'Hayatı Aydınlat' sloganıyla yola çıktık. 2016 yılında gönüllü çalışanlarımızın talepleri doğrultusunda etkinliklere başladık." dedi.Bakal, Avrupa Yakası 'nda bugüne kadar 13 noktaya akülü şarj istasyona kurduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:"Tramvay ve metro hatlarında 106 kilometre alanda bu istasyonları kurduk. Engellilerimize, herhangi bir engelle karşılaşmadan herhangi bir kesinti yaşamadan günün her saatlerinde bu şarj istasyonlarından akülü sandalyelerini şarj etme imkanı sağladık. Bugün Taksim Meydanı'nda bu istasyonlardan bir tanesini kuruyoruz Hedefimiz 2019 yılı içinde bu istasyon sayısını 25'e çıkarmak. Beyoğlu Belediyesi 'ne de katkılarından dolayı teşekkür ediyorum."Beyoğlu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yöneticisi Hüseyin Yavuz ise projede paydaş olmaktan onur duyduklarını ve engellilere her zaman destek olduklarını ifade etti.Taksim Meydanı'ndaki istasyondan engelli vatandaşlar akülü sandalyelerini ücretsiz olarak şarj edebilecek.