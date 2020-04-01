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ÇKA'dan korona virüse acil çözüm sunan projelere 10 milyon TL destek

19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı'nı ilan etti.

01.04.2020 11:33 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:33
ÇKA'dan korona virüse acil çözüm sunan projelere 10 milyon TL destek
19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı'nı ilan etti.

ÇKA'dan yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak belirlenen yeni tip korona virüsün (Kovid-19) tüm dünya gibi Türkiye'yi de etkisi altına aldığına dikkat çekildi. Bu acil durum karşısında bir hızlı destek programı hazırlandığı belirtilen açıklamada, "Çukurova Kalkınma Ajansı, bölgenin ve ülkemizin salgınla mücadelesine katkı vermeyi; salgının yayılımının en aza indirilmesi ve kontrol altına alınmasını, başta risk altındaki gruplar olmak üzere toplum sağlığının korunması ve salgının olumsuz sosyoekonomik etkilerinin hafifletilmesini sağlamak amacı ile toplam bütçesi 10 milyon TL olan COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programını uygulamaya geçirecektir. Program ile COVID-19 salgını ile mücadeleye katkı sağlayan ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır" denildi.

Başvurular 30 Nisan'da sona erecek

ÇKA açıklamasına göre, 31 Mart tarihi itibariyle ilan edilen programa son başvuru tarihi 30 Nisan mesai saati bitimi olarak belirlendi. Programa, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler ve kar payı dağıtmayan kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri, tüzel kişiliği olan şirketler, şahıs şirketleri ve kooperatifler başvuru yapabilecek.

Toplam 10 milyon TL'lik bütçenin destek tutarları ise en az 100 bin TL, en fazla 1 milyon 500 bin TL olarak belirlendi. - MERSİN
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Kaynak: İHA

Etiketler: Çukurova, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››ÇKA'dan korona virüse acil çözüm sunan projelere 10 milyon TL destek - Ekonomi

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