ÇKB Mersin Yenişehir Belediyesi - Samsun Canik Belediye: 88-54

SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Sertan Kırklar (xx), Anıl Veziroğlu (xx), Hande Öztürk (xx)
ÇBK Mersin
Yenişehir Belediyesi: Melis Talay (x) 8, Gökşen Fitik (xxx) 14, Brittiney Chrısanti Sykes (x) 3, Meltem Avcı (x) 6, Alexandria Marie Bentley (xx) 20, Jantem Lavender (xxx) 31, Lara Sanders (x) 4, Ayfer Dalkılıç (x) 2, Gabriela Marginean (x)
Samsum Canik
Belediye: Dilan Çelik (x) 2, Stephanie Zenora Madden (xx) 21, Fatma Dilara Azaklı (x), Neslihan Külekçi (x), Gamzenur Çiftçi (x) Saadet Aysu Keskin (x) 11, Neslihan Demir (x), Nena Trajhevska (xx) 20, Kayra Güler Sağlam (x)
1'İNCİ PERİYOT: 21-15
2'NCİ PERİYOT: 45-27
3'ÜNCÜ PERİYOT: 70-40
4'ÜNCÜ PERİYOT: 88-54
HERBALİFE Nutritian Kadınlar Basbetbol Süper Lig'in 18'inci haftasında Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi, parkede Samsum Canik Belediye'yi konuk etti. Kıyasıya geçen karşılaşma ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin 88-54 üstünlüğüyle sonuçlandı.
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