24.06.2019 12:51
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ÇKS başvuruları 30 Haziran'da sona eriyor

ÇKS başvuruları 30 Haziran

Beypazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ekici, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının 30 Haziran gününde sona erdiğini söyledi.

Beypazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ekici, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının 30 Haziran gününde sona erdiğini söyledi.
Ekici, yaptığı açıklamada ÇKS başvurularının 30 Haziran'da sona ereceğini belirterek, üreticilerin evraklarını eksiksiz olarak bu tarihten önce İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim etmesi gerektiğini söyledi.
23 milyon lira zarar
Ekici, 24 Mayıs'tan bu yana ilçe genelinde yaşanan sel ve dolunun 520 çiftçiye ait 51 bin 131 dekarlık alanda yaklaşık 23 milyon lira zarara neden olduğunu belirterek, "Tarımsal kredi borçlarının ertelenmesi talebini gerekli birimlere ilettik." dedi.
Kaynak: AA
Beypazarı , Güncel

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