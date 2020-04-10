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ÇKS belgeli Kilisli çiftçiler arazilerine gidebilecek

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı yeni karar ile birlikte, çiftçiler seyahat izin belgesi almadan ÇKS belgesi ile Hatay ve Gaziantep'e yolculuk edebileceği tarım arazilerine gidebileceği bildirildi.

10.04.2020 11:09 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:09
ÇKS belgeli Kilisli çiftçiler arazilerine gidebilecek
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı yeni karar ile birlikte, çiftçiler seyahat izin belgesi almadan ÇKS belgesi ile Hatay ve Gaziantep 'e yolculuk edebileceği tarım arazilerine gidebileceği bildirildi.

Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun korona virüs salgını ile ilgili ek tedbirler alındı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararına göre, " Haklarında sokağa çıkma yasağı uygulanmayan 20-65 yaş aralığındaki, ikameti ilimizde olup, Gaziantep ve Hatay İl sınırları içerisinde tarım arazisi olan vatandaşlarımızın ikamet belgeleri ile Ziraat Odası veya il ve ilçe Tarım ve Orman müdürlüklerinden alacakları Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesini yanlarında bulundurmak koşuluyla çapa, gübreleme, budama, ekme, biçme, hasat, ilaçlama işler için Valiliğimizden seyahat izin belgesi alınmaksızın tarım arazilerine gidip gelebilecekler. Haklarında sokağa çıkma yasağı uygulanmayan 20-65 yaş aralığındaki, ikameti ilimizde olup Gaziantep ve Hatay illerinden fide alımı yapacak çiftçilerimizin yanlarında ikamet belgesi, Ziraat Odası veya İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden alınabilecek ÇKS belgesi ve bahse konu ekim işiyle uğraştığına dair belgeyi yanlarında bulundurmak koşuluyla Valiliğimizden seyahat izni belgesi alınmaksızın anılan illere gidip gelebilmelerine" denildi. - KİLİS

Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziantep, Hatay, Ekonomi
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