Clarence Seedorf, Fenerbahçe'de Kadroya Giremeyen Carlos Kameni'yi Neden Milli Takıma Aldığını Açıkladı

Fenerbahçe'de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan Carlos Kameni'nin Kamerun Milli Takımı kadrosuna davet edilmesi gündeme oturdu. Bu tercih Kamerun basınında da eleştirileri beraberinde getirdi. Teknik direktör Clarence Seedorf'un konudaki tercih sebebi resmen açıklandı.

KAMENİ KADROYA DAVET EDİLDİ

Kamerun Milli Takımı Teknik Direktörü Clarence Seedorf, Afrika Uluslar Kupası Elemelerinde Komorlar ile oynayacakları maç öncesi kadroyu duyurmuştu. 42 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan ve gözden çıkarılan Carlos Kameni'yi de kadroya davet etti.

"BAŞKA KALECİLERİMİZ DE VAR"

Seedorf, Kameni'yi kadroya davet etmesi sebebiyle sertçe eleştirilere maruz kaldı. Seedorf yaptığı açıklamada, "Kameni takıma liderlik yapabilecek bir futbolcu. Dolayısıyla kadroda şu anda ihtiyacımız olan bir şey. Takım içindeki liderlik nitelikleri, kendi takımında oynayıp oynamadığından daha da önemli. Ayrıca başka kalecilerimiz de var" ifadelerini kullandı.

(Ajansspor)